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В ЭСК РФС назвали ошибочным решение Кукуяна удалить Карраскаля в матче «Динамо» — «Зенит» в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экспертно-судейская комиссия РФС оценила эпизод с удалением полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля в первом матче против «Зенита» (1:0) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Комиссия назвала ошибочным решение арбитра Павла Кукуяна показать Карраскалю желтую карточку за фол на Вильсоне Изидоре на 69-й минуте. Колумбиец получил вторую желтую, и бело-голубые остались в меньшинстве.

По мнению ЭСК РФС, в действиях Карраскаля не было безрассудства, поскольку он сыграл в мяч, не совершая контакта с соперником, а скорость его движения была средней.

Ответный матч между «Зенитом» и «Динамо» в FONBET Кубке России пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 12 марта.

Источник: РФС
Хорхе Карраскаль
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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