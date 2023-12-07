Григорьянц — о красной карточке Мойзеса: «ЭСК определила, что он был удален правильно»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении по поводу удаления защитника ЦСКА Мойзеса в FONBET Кубке России против «Ростова» (1:1).

«ЦСКА подавал заявление по отмене красной карточки Мойзеса. ЭСК определила, что Мойзес был удален правильно», — сказал Григорьянц.

Защитник ЦСКА Мойзес был удален с поля на 78-й минуте встречи. Он остановил рукой мяч, который прокидывал форвард ростовчан Николай Комличенко.