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Сегодня, 15:07

Григорьянц — о красной карточке Мойзеса: «ЭСК определила, что он был удален правильно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении по поводу удаления защитника ЦСКА Мойзеса в FONBET Кубке России против «Ростова» (1:1).

«ЦСКА подавал заявление по отмене красной карточки Мойзеса. ЭСК определила, что Мойзес был удален правильно», — сказал Григорьянц.

Защитник ЦСКА Мойзес был удален с поля на 78-й минуте встречи. Он остановил рукой мяч, который прокидывал форвард ростовчан Николай Комличенко.

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