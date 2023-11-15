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Сегодня, 13:16

В «Динамо» заявили, что будут играть на победу в матчах с «Зенитом» в ФОНБЕТ Кубке России

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В «Динамо» заявили, что команда будет играть на победу в матчах с «Зенитом» в ФОНБЕТ Кубке России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился своим мнением об играх 1/4 финала ФОНБЕТ Кубка России против «Зенита».

«С «Зенитом» мы будем играть на победу. Для нас это хорошая афиша. Я уверен, что придет много зрителей на этот матч. Ждем всех на матче», — приводит слова Пивоварова ТАСС

3 ноября прошла жеребьевка плей-офф ФОНБЕТ Кубка России. В 1/4 финала встретятся «Зенит» и «Динамо». Команды проведут первый матч в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

Сине-бело-голубые завершили групповой этап на первой строчке группы C. Москвичи заняли второе место в группе D.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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