Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 00:07

Сиваков: «Хотим выиграть Кубок»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков поделился ожидания от четвертьфинала FONBET Кубка России против «Спартака».

«Хороший жребий. Я лично доволен, что попали на «Спартак». Будут интересные матчи. Рассчитываем пройти как можно дальше. Хотим выиграть Кубок. Справимся с игрой на два фронта? Время покажет. Но мы каждый день работаем ради того, чтобы быть успешными и в чемпионате, и в Кубке страны», — цитируют «Известия» Сивакова.

Матч плей-офф «Пути РПЛ» Кубка России «Спартак» — «Оренбург» состоится 12 марта 2024 года.

Источник: https://iz.ru/1605804/aleksei-fomin/dumaiu-na-spartak-i-zenit-v-belorussii-narod-poshel
Михаил Сиваков
Футбол
ФК Оренбург
0
Читайте также
Комментаторы Генич и Шнякин поссорились с Губерниевым из-за ТЭФИ
Французский журналист Момон назвал причины прогресса Головина в «Монако»
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Динамо» заявили, что будут играть на победу в матчах с «Зенитом» в ФОНБЕТ Кубке России

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости