Сиваков: «Хотим выиграть Кубок»

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков поделился ожидания от четвертьфинала FONBET Кубка России против «Спартака».

«Хороший жребий. Я лично доволен, что попали на «Спартак». Будут интересные матчи. Рассчитываем пройти как можно дальше. Хотим выиграть Кубок. Справимся с игрой на два фронта? Время покажет. Но мы каждый день работаем ради того, чтобы быть успешными и в чемпионате, и в Кубке страны», — цитируют «Известия» Сивакова.

Матч плей-офф «Пути РПЛ» Кубка России «Спартак» — «Оренбург» состоится 12 марта 2024 года.