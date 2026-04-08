В «Динамо» ожидают аншлаг на матче против «Краснодара»: «Осталась пара сотен билетов»

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о количестве реализованных билетов на матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«На утро среды на игру «Динамо» — «Краснодар» в продаже осталась буквально пара сотен билетов. Так что еще можно успеть попасть на такой важный для команды, клуба и всех болельщиков матч, где ожидается аншлаг и атмосфера настоящего праздника футбола», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет в среду, 8 апреля, в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 18.15 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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