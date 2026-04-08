Мамаев о победе ЦСКА над Крыльями: «Такой результат придаст лишний заряд уверенности»

Бывший игрок ЦСКА Павел Мамаев прокомментировал «СЭ» победу армейцев в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» (5:2).

«Гонду — хороший нападающий. К нему не может быть вопросов. Любая победа придает уверенность команде. У ЦСКА вне зависимости состава ситуации в клубе всегда стоит задача — победа в чемпионате и кубке. Такой результат придаст лишний заряд уверенности», — сказал Мамаев «СЭ».

В финале Пути регионов Кубка России ЦСКА сыграет с победителем матча «Зенит» — «Спартак», который пройдет 8 апреля.