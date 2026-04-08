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Газзаев: «Кубок России — это цель для «Динамо» в этом сезоне»

Константин Белов
Корреспондент

Член консультативного совета «Динамо» Валерий Газзаев поделился с «СЭ» мнением о предстоящем матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Кубок России — это цель для «Динамо» в этом сезоне. Поэтому сегодня очень важный матч против «Краснодара». Очень надеемся, что команда покажет все свои лучшие качества и, конечно, добьется победы», — сказал Газзаев «СЭ».

«Динамо» на своем поле сыграет с «Краснодаром» в среду, 8 апреля. Начало — в 18.15 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;: онлайн трансляция матча Кубка России 8&nbsp;апреля 2026 года.«Динамо» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча Кубка

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Валерий Газзаев
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