В «Динамо» извинились перед болельщиками после разгрома от «Краснодара»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал разгромное поражение московской команды от «Краснодара» (0:4) в домашнем матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Хотелось бы поблагодарить болельщиков. Их было много. Увиденное ими, к сожалению, не соответствовало ожиданиям. Хотелось бы извиниться. Разберем с тренерским штабом, что произошло и будем работать дальше над результатами клуба. Результаты в сезоне? В целом, есть над чем работать.

«Динамо» с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы В. Следующий матч в Кубке России бело-голубые проведут 27 августа против «Крыльев Советов».