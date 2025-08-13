Футбол
13 августа, 23:01

В «Динамо» извинились перед болельщиками после разгрома от «Краснодара»

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал разгромное поражение московской команды от «Краснодара» (0:4) в домашнем матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Хотелось бы поблагодарить болельщиков. Их было много. Увиденное ими, к сожалению, не соответствовало ожиданиям. Хотелось бы извиниться. Разберем с тренерским штабом, что произошло и будем работать дальше над результатами клуба. Результаты в сезоне? В целом, есть над чем работать.

«Динамо» с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы В. Следующий матч в Кубке России бело-голубые проведут 27 августа против «Крыльев Советов».

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Павел Пивоваров
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
«Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
  • Михаси

    За собственный идиотизм как-то стремно извинятся. Это природное свойство. Что естественно - то не противно. Но работать идиотам нужно в соответствии со способностями. Т.е. дворниками, грузчиками, сцепщиками вагонов - пусть эти профессионалы меня простят. Но душа страдает, когда видишь руководство, чье наличие никак не обосновано.

    14.08.2025

  • prozas

    Сам виноват, а разбираться с тренерами. Дай нормальных игроков, а тогда требуй. Все шоу на уме, шоумЭн хреновы вместе с толстощеким Гафом

    14.08.2025

  • Dron56

    Что тут разбираться ? Тренер должен соответствовать уровню игроков. Гоните физрука !

    14.08.2025

  • Спринт

    Это не якобы в российском футболе .. это в дилетантских черепушках таких примитивных болел проявляется полное не знание основ спорта .. и означает полную проф.непригодность здраво смыслить.

    14.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Привет спиртелло))) Как там вчера Кайрат? Что не ответил?

    14.08.2025

  • Millwall82

    в российском футболе это оскорбление и означает проф.непригодность.

    14.08.2025

  • Спринт

    Грамотный физрук очень нужная и полезная профессия. В СССР именно школьные физруки были основой советского спорта. Валера-веринский явно и близко по знаниям и умениям не дотягивает до "классического" физрука.

    13.08.2025

  • Максим Черный

    не трогайте пуделя... цирк №2нужен РПЛ... тем более - "поле" одно...

    13.08.2025

  • Спринт

    Нужно не якобы извинятся апося .. а не быть недоученным посмещищем во время ..

    13.08.2025

  • Сергей Аверкин

    Мусор на ночь не выносят. Но "быки" не верят в приметы...

    13.08.2025

  • Millwall82

    Классический физрук Валера) когда-нибудь вновь повторит про Динамо, "что играли 2 говна". И что вообще, ну и?

    13.08.2025

  • dimbrok

    Уберите "сбитого летчика"- это, трындец! Лучше Овечкин в роли гл. тренреа, чем это пудель!

    13.08.2025

  • Millwall82

    Карпин: "Не хочу сосредоточиться на сборной, дайте вытянуть из Динамо еще бОльшую неустойку".

    13.08.2025

  • zg

    Ну так то извиняться должен Валера или игроки,этот то тут причем?

    13.08.2025

  • Vitamin007

    убирайте карпина срочно, а не извиняйтесь!!!

    13.08.2025

