В ЦСКА объяснили, почему ни один футболист команды не сыграл на Матче звезд Кубка России

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил «СЭ», почему на Матче звезд Кубка России не присутствовал ни один футболист армейцев.

— Недавно проходил Матч звезд. Туда не пригласили игроков ЦСКА?

— Пригласили. Честно говоря, был удивлен, почему Матч звезд был состоялся третьего декабря, потому что, как мне подсказывает мой футбольный опыт, у игроков не так много периодов за год, когда они могут отдохнуть. После матча 26-27 ноября в Москве уже мало кто был. Кто-то еще был 28-го, 29-го, но потом полетели в Шарм-эль-Шейх, Дубаи. И найти кого-то было невозможно. Мы предлагали решение. У нас были в Москве наши молодые ребята: Тороп, Боков. Но организаторы решили, что они недостаточно звездные. Но мы не отказывались, мы — за. Просто у нас в Москве никого нет. Что мы можем сделать? — сказал Брейдо «СЭ».

— Вы говорили о стратегической сессии клуба, что там интересного произошло?

— Я в большей степени говорил об этом, как о нашей закрытой встрече. Видел, что о ней что-то писали. В целом, то, что писали, очень здраво. Мне к этому добавить, наверное, нечего. Это полезная, очень хорошая, объединяющая и направляющая история. Но стратегическая сессия — это то, что звучит интересно, но не дает сегодня заметные плоды извне. Нужно подождать.

Матч звезд Кубка России прошел 3 декабря в формате 5x5, команда пути РПЛ победила команду пути регионов со счетом 5:4.