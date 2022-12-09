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Сегодня, 19:20

В ЦСКА объяснили, почему ни один футболист команды не сыграл на Матче звезд Кубка России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил «СЭ», почему на Матче звезд Кубка России не присутствовал ни один футболист армейцев.

— Недавно проходил Матч звезд. Туда не пригласили игроков ЦСКА?

— Пригласили. Честно говоря, был удивлен, почему Матч звезд был состоялся третьего декабря, потому что, как мне подсказывает мой футбольный опыт, у игроков не так много периодов за год, когда они могут отдохнуть. После матча 26-27 ноября в Москве уже мало кто был. Кто-то еще был 28-го, 29-го, но потом полетели в Шарм-эль-Шейх, Дубаи. И найти кого-то было невозможно. Мы предлагали решение. У нас были в Москве наши молодые ребята: Тороп, Боков. Но организаторы решили, что они недостаточно звездные. Но мы не отказывались, мы — за. Просто у нас в Москве никого нет. Что мы можем сделать? — сказал Брейдо «СЭ».

— Вы говорили о стратегической сессии клуба, что там интересного произошло?

— Я в большей степени говорил об этом, как о нашей закрытой встрече. Видел, что о ней что-то писали. В целом, то, что писали, очень здраво. Мне к этому добавить, наверное, нечего. Это полезная, очень хорошая, объединяющая и направляющая история. Но стратегическая сессия — это то, что звучит интересно, но не дает сегодня заметные плоды извне. Нужно подождать.

Матч звезд Кубка России прошел 3 декабря в формате 5x5, команда пути РПЛ победила команду пути регионов со счетом 5:4.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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