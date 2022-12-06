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Сегодня, 14:30

Ермаков — об участии «Амкала» и 2DROTS в Кубке России: «Никто бы просто так не стал следить за 1/264 Кубка России!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Никита Ермаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков в интервью «СЭ» поделился мнением об участии медийных команд в Кубке России.

— «Амкал» и 2DROTS в Кубке России — удачная идея?

— Да, я смотрел каждый их матч! До конца не мог поверить, что команда из интернета участвует в профессиональном турнире. Сильно переживал за них, чтобы они прошли дальше. Интересно было сравнить уровень профессиональных и любительских команд.

— При этом многие медиафутбол не переносят.

— Это популяризация футбола в России. Никто бы просто так не стал следить за 1/264 Кубка России! Круто, что РФС дал медийным клубам такую возможность.

«Амкал» дошел до 1/128 финала Кубка России, 2Drots не смогли пройти стадию 1/264 финала.

Никита Ермаков. «Учу английский с прицелом на будущее — планирую поиграть в Англии, Испании». Интервью нового таланта ЦСКА

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
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  • TopPari
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Амкал
ФК ЦСКА (Москва)
Никита Ермаков
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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