Ермаков — об участии «Амкала» и 2DROTS в Кубке России: «Никто бы просто так не стал следить за 1/264 Кубка России!»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков в интервью «СЭ» поделился мнением об участии медийных команд в Кубке России.

— «Амкал» и 2DROTS в Кубке России — удачная идея?

— Да, я смотрел каждый их матч! До конца не мог поверить, что команда из интернета участвует в профессиональном турнире. Сильно переживал за них, чтобы они прошли дальше. Интересно было сравнить уровень профессиональных и любительских команд.

— При этом многие медиафутбол не переносят.

— Это популяризация футбола в России. Никто бы просто так не стал следить за 1/264 Кубка России! Круто, что РФС дал медийным клубам такую возможность.

«Амкал» дошел до 1/128 финала Кубка России, 2Drots не смогли пройти стадию 1/264 финала.