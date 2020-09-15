Условия матча и поле стадиона в Иркутске. Здесь играют кубковый матч «Химки»

Официальный Instagram-аккаунт «Химок» показал условия, в которых подмосковная команда готовилась к проведению матча элитного раунда Кубка России против иркутского «Зенита».

Из-за дождливой погоды на поле появились лужи. На видео видно, что во вратарской площади образовалось большое грязевое пятно.

Игра проходит на стадионе «Труд» в Иркутске.