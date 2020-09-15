Условия матча и поле стадиона в Иркутске. Здесь играют кубковый матч «Химки»
13:50
Официальный Instagram-аккаунт «Химок» показал условия, в которых подмосковная команда готовилась к проведению матча элитного раунда Кубка России против иркутского «Зенита».
Из-за дождливой погоды на поле появились лужи. На видео видно, что во вратарской площади образовалось большое грязевое пятно.
Игра проходит на стадионе «Труд» в Иркутске.
«Химки» показали условия поля в Иркутске pic.twitter.com/qFbltj1b0b— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) September 15, 2020
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