Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Кубок России

Условия матча и поле стадиона в Иркутске. Здесь играют кубковый матч «Химки»

13:50
Игроки «Химок». Фото ФК «Химки»
Игроки «Химок». Фото ФК «Химки»
Теги:

Официальный Instagram-аккаунт «Химок» показал условия, в которых подмосковная команда готовилась к проведению матча элитного раунда Кубка России против иркутского «Зенита».

Из-за дождливой погоды на поле появились лужи. На видео видно, что во вратарской площади образовалось большое грязевое пятно.

Игра проходит на стадионе «Труд» в Иркутске.

Зенит Ир — Химки

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Опрос

проголосовало: 4131
Все опросы
Вам нравится новый формат Кубка России по футболу?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд




Прямой эфир
Прямой эфир