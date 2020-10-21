«Урал» забил три мяча в концовке и одержал волевую победу над «Велесом»

В матче 3-го тура группового этапа Кубка России «Урал» на выезде играл с «Велесом». Команда из Екатеринбурга одержала волевую победу со счетом 3:1. Причем первый мяч в матче игроки «Урала» забили только на 86-й минуте. Хет-трик на счету нападающий Эрика Бикфалви.

«Урал» набрал 6 очков и занял первое место в своей группе. Команда вышла в плей-офф турнира.

Россия. Кубок

Группа 1

«Велес» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:3 (0:0)

Голы: Максименко, 54 (1:0). Бикфалви, 85 — с пенальти (1:1). Бикфалви, 89 (1:2). Бикфалви, 90+4 (1:3).

«Велес» (Москва): Городовой, Малания, Котов, Ботака-Иобома, Кахидзе (Грачев, 88), Максименко (Кирсанов, 85), Осипов, Галоян (Алиев, 85), Фищенко, Майга, Баев (Стефанович, 63).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Рыков, Золотов (Кулаков, 73), Емельянов, Ефремов (Егорычев, 49), Калинин, Мишкич, Шаболин (Евсеев, 73), Аугустыняк, Бикфалви, Караев (Йовичич, 60. Погребняк, 60).

Предупреждения: Рыков, 12. Осипов, 44. Емельянов, 57. Калинин, 73. Ботака-Иобома, 75.

Судья: Кошко (Белореченск).

21 октября. Домодедово. Стадион «Авангард».