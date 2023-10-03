Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:53

Гол и передача Бикфалви принесли «Уралу» победу над «Рубином» в матче FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Урал» — «Рубин».
Фото ФК «Урал»

«Урал» на своем поле обыграл «Рубин» в 5-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

Счет на 40-й минуте открыл Андрей Егорычев, отличившийся с передачи Эрика Бикфалви. На 56-й минуте сам Бикфалви удвоил преимущество команды Виктора Гончаренко.

«Урал» с 8 очками вышел на первое место в группе B. «Рубин» с 4 баллами занимает последнее место в квартете.

Казанцы могут лишиться шансов на выход в плей-офф турнира, если «Локомотив» наберет хотя бы одно очко в матче против «Ростова» в следующем матче группы B. Встреча начнется в 17.15 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Группа B
03 окт, 15:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:0
Рубин
Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
4
14
Читайте также
Завьялов покинул пост главного тренера «Витязя»
Мозер высказалась о проблемах фигурного катания и подростков в большом спорте
Возвращенный Турцией боевик «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение
Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ
Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Локомотив» — «Ростов»: Миранчук удвоил преимущество железнодорожников
«Локомотив» — «Ростов»: дебютный гол Сулейманова вывел хозяев вперед
«Локомотив» побеждает «Ростов», «Зенит» и «Балтика» играют вничью. Онлайн-трансляция кубковых матчей
Футболисты «Зенита» и «Балтики» вышли на матч FONBET Кубка России в сопровождении петербургских учителей
«Зенит» — «Балтика»: Бистрович сравнял счет
«Зенит» — «Балтика»: Сергеев открыл счет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дркушич пропустит матч FONBET Кубка России с «Оренбургом»

«Краснодар» — «Пари Нижний Новгород»: смотреть трансляцию матча Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости