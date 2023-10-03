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Сегодня, 17:15

«Краснодар» — «Пари Нижний Новгород»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Краснодар» сыграет с «Пари НН» в Кубке России 4 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Матвей Сафонов (ФК «Краснодар»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» сыграет с «Пари НН» в матче FONBET Кубка России 4 октября, в среду. Матч пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 17.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке всех матчей дня Кубка России. Ключевые события матча «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию матча в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — 17.10 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Краснодарский клуб набрал 5 очков и располагается на второй месте в турнирной таблице группы D. Команда Сергея Юрана занимает последнее место в квартете, в их активе только 2 балла.

Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Нижний Новгород
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