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Сегодня, 14:45

«Урал» — «Ростов»: трансляция матча FONBET Кубка России

«Урал» и «Ростов» сыграют в Кубке России 8 августа в 16.15
Валентина Глазко
Корреспондент
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Кристиан Нейва.
Фото ФК «Урал», Telegram

«Урал» примет «Ростов» в Екатеринбурге в рамках 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ во вторник, 8 августа. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния «Урал» — «Ростов».

Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканалах и «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также за играми Кубка России сезона 2023 / 24 можно следить по платной подписке в сервисе Кинопоиск.

25 июля в рамках 1-го тура Кубка страны оранжево-черные на чужом поле уступили московскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

26 июля в предыдущем туре данного турнира ростовчане на своем стадионе обыграли казанский «Рубин» с минимальным счетом. Автор единственного гола — Иван Комаров.

Кубок России. Группа B
08 авг, 16:15. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Ростов

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Кубок России
ФК Ростов
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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