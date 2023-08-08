Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:12

Балахнин считает, что поражение «Ростова» в Самаре мотивирует команду в кубковом матче с «Уралом»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча FONBET Кубка России между ростовской командой и «Уралом».

«Трудно что-то прогнозировать, потому что не будут играть основные составы. Выйдет, в основном, молодежь. Как она себя поведет в этой ситуации, сложно сказать. Безусловно, домашнее поле может стать весомым аргументом для победы «Урала». Свой стадион — это один аргумент, перелет «Ростова» — второй. Все равно логистика для команды Карпина — это сложный момент. Ростовчане сейчас добирались из Самары, потом в Екатеринбург, и это не может не сказываться. Нужно ведь восстанавливаться. Поэтому у хозяев будет в этом плане преимущество», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

Также он предположил, как крупное поражение от «Крыльев Советов» (1:5) в третьем туре РПЛ может сказаться на «Ростове».

«Это их стимулирует. Тем более в Самаре выходили новички, но они играли не полный матч. Поэтому Карпин может их задействовать в основном составе сегодня. Они могут сделать хороший вклад в успех команды. А у молодых ребят как раз появляются возможности, чтобы проявить себя и выйти в основном составе. Это будет хорошей мотивацией для молодежи», — добавил специалист.

Матч между «Ростовом» и «Уралом» в рамках FONBET Кубка России пройдет во вторник, 8 августа. Начало — в 16.15 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России южане на данный момент занимают 7-е место, набрав 4 очка за 3 тура.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005267629_balahnin_spartak_razgromit_pari_nn_a_krupnoe_porajenie_rostova_v_samare_motiviruet_komandu_v_matche_s_uralom
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Урал
Сергей Балахнин
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Сеанс магии Месси. В безумном матче Лео вытащил «Интер Майами» из пропасти
«Теперь мы точно никому и ничего не должны». Первое интервью Дэвис и Смолкина после перехода в Грузию
Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей из-за зернового коридора
Суд заочно приговорил писателя Глуховского к 8 годам за дискредитацию ВС РФ
Тело умершего режиссера Джимбиновой больше года пролежало в квартире в Москве
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Защитник «Зенита» Чистяков пропустит матч FONBET Кубка России против «Крыльев Советов»
Кубок России, 2-й тур: «Динамо» — «Краснодар», «Спартак» — «Пари НН» и другие матчи
«Спартак» против Юрана, «Локо» в Казани, «Ростов» на Урале. Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Спартак» — «Пари НН»: время начала и где смотреть матч 2-го тура FONBET Кубка России
«Рубин» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча FONBET Кубка России
В «Спартаке» рассказали, сколько зрителей ожидается на матче с «Пари НН»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Зенита» Чистяков пропустит матч FONBET Кубка России против «Крыльев Советов»
Новости
RSS RSS
Все новости