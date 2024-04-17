«Оренбург» на своем поле примет «Динамо» в полуфинале пути регионов Кубка России в среду, 17 апреля. Матч состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры в перекличке игрового дня. Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно в прямом эфире противостояние покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры FONBET Кубка России транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Полный календарь и результаты встреч читайте на нашем сайте.

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