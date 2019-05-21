"Урал" прибыл в Самару на матч с "Локомотивом"

"Урал" в своем официальном Твиттере сообщил, что прилетел в Самару на финальный матч Олимп-Кубка России против "Локомотива". Встреча пройдет в среду, 22 мая.

- Прилетели. На самарской земле команду встретил родной автобус , - говорится в сообщении.

Напомним, в полуфинале Кубка России "Урал" обыграл "Арсенал" с общим счетом 3:2, а "Локомотив" победил "Ростов" (4:2).

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