"Урал" прибыл в Самару на матч с "Локомотивом"

"Урал" в своем официальном Твиттере сообщил, что прилетел в Самару на финальный матч Олимп-Кубка России против "Локомотива". Встреча пройдет в среду, 22 мая.
- Прилетели. На самарской земле команду встретил родной автобус , - говорится в сообщении.
Прилетели. На самарской земле команду встретил родной автобус 🚌 #ЛокоУрал pic.twitter.com/BhoF8o3E1H– ФК Урал (@FCURAL) 21 мая 2019 г.
Напомним, в полуфинале Кубка России "Урал" обыграл "Арсенал" с общим счетом 3:2, а "Локомотив" победил "Ростов" (4:2).
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