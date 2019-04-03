"Урал" победил "Арсенал". В этом матче впервые в России использовали ВАР!

"Урал" выиграл у "Арсенала" в первом матче 1/2 финала Олимп-Кубка России – 1:0. Единственный гол встречи забил Андрей Панюков.

Напомним, что в этой игре была впервые использована система видеопомощи арбитрам (ВАР) во внутренних российских соревнованиях. После видеопросмотра был удален полузащитник "Урала" Петрюс Бумаль. Сначала арбитр Алексей Еськов показал ему желтую карточку за удар локтем хавбека туляков Кантемира Берхамова. Судья лично посмотрел данный эпизод по монитору.

Ответный матч между "Арсеналом" и "Уралом" пройдет 15 мая в Туле.

Олимп - Кубок России

1/2 финала

"Урал" (Екатеринбург) - "Арсенал" (Тула) - 1:0 (1:0)

Гол: Панюков, 17.

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Поляков, Страндберг, Меркулов, Димитров (Араторе, 76), Бумаль, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Панюков (Ароян, 67).

"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко (Лесовой, 80), Ткачев (Берхамов, 59), Мирзов, Бакаев (Кангва, 73), Кадири, Джорджевич.

Предупреждения: Кадири, 44. Поляков, 83. Страндберг, 85. Берхамов, 90.

Удаления: Бумаль, 64. Григалава, 85.

Судьи: Еськов. Шаламберидзе (оба - Москва), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Казарцев (Санкт-Петербург).

3 апреля. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''. 12304 зрителя.

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