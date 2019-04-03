"Урал" открыл счет в матче с "Арсеналом"

"Урал" открыл счет в первом полуфинальном матче Олимп-Кубка России против "Арсенала".

На 17-й минуте встречи Николай Димитров после паса с фланга пробил в голкипера Артура Нигматуллина, но Андрей Панюков добил мяч в сетку ворот.

Отметим, что Панюков не был уверен, что взятие ворот будет засчитано, поэтому сразу обратился жестом к арбитру встречи с призывом воспользоваться системой видеопомощи (ВАР). Но гол был засчитан и без этого.

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