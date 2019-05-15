"Урал" намерен опротестовать удаление Бикфалви. Григорий Иванов считает, что хавбек должен сыграть в финале Кубка

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о судействе ответного матча полуфинала Олимп-Кубка России против "Арсенала" (2:2). По его словам, клуб опротестует удаление Эрика Бикфалви, чтобы хавбек смог сыграть в финале против "Локомотива".

– Будете подавать апелляцию на удаление Бикфалви?

– Да, конечно. Отправили Эрика в Москву, он завтра идет на КДК. Не дают такие удаления. Если хотим посмотреть хороший финал, должны играть сильнейшие. Люди хотят посмотреть на звезд, Бикфалви украшает наш футбол, он звезда. Ладно бы, он сломал кого. А никого не сломал, вся страна видела, мне 50 звонков – как нас так судят? (Артем Агапов)

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