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«Урал» — «Химки»: Бикфалви, Погребняк и Дядюн выйдут в стартовом составе

12:05
Футболисты &quot;Урала&quot;. Фото ФК "Урал"
Футболисты &quot;Урала&quot;. Фото ФК "Урал"
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Стали известны составы «Урала» и «Химок» на полуфинал Кубка России. Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 13:00 мск.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Емельянов, Герасимов, Калинин, Бавин, Аугустыняк, Кухарчик, Егорычев, Бикфалви, Погребняк.

Запасные: Полетаев, Ароян, Мамин, Вилюш, Ефремов, Панюков, Насыров, Гусейнов, Золотов, Магомадов.

«Химки»: Лантратов, Трошечкин, Тихий, Мартусевич, Полярус, Данилкин, Корян, Гапон, Боженов, Дядюн, Смирнов.

Запасные: Хомич, Генералов, Георгиевский, Тихонов, Мишуков, Алиев, Барков, Маляров, Конате, Кухарчук, Мурнин, Евдокимов.

Урал — Химки

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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