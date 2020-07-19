Стали известны составы «Урала» и «Химок» на полуфинал Кубка России. Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 13:00 мск.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Емельянов, Герасимов, Калинин, Бавин, Аугустыняк, Кухарчик, Егорычев, Бикфалви, Погребняк.

Запасные: Полетаев, Ароян, Мамин, Вилюш, Ефремов, Панюков, Насыров, Гусейнов, Золотов, Магомадов.

«Химки»: Лантратов, Трошечкин, Тихий, Мартусевич, Полярус, Данилкин, Корян, Гапон, Боженов, Дядюн, Смирнов.

Запасные: Хомич, Генералов, Георгиевский, Тихонов, Мишуков, Алиев, Барков, Маляров, Конате, Кухарчук, Мурнин, Евдокимов.