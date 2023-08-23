«Уфа» в серии пенальти обыграла «Носту» в FONBET Кубке России
«Уфа» на своем поле одержала победу над «Ностой» в 1/16 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти, 3:1).
Основное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались хозяева. Голкипер «Уфы» Олег Баклов отразил три удара в серии.
В 1/8 финала «Уфа» встретится с победителем пары «Волга» Ульяновск — «Университет».
В другом матче «Легион» из Махачкалы дома обыграл «Победу» из Хасавюрта — 1:0. Единственный гол на 81-й минуте забил Марат Абулашев.
В следующей стадии турнира «Легион» сыграет с «Ротором»
Новости