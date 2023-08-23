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Сегодня, 18:01

«Уфа» в серии пенальти обыграла «Носту» в FONBET Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Уфа» на своем поле одержала победу над «Ностой» в 1/16 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти, 3:1).

Основное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались хозяева. Голкипер «Уфы» Олег Баклов отразил три удара в серии.

В 1/8 финала «Уфа» встретится с победителем пары «Волга» Ульяновск — «Университет».

Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
23 авг, 16:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
3:1
Носта

В другом матче «Легион» из Махачкалы дома обыграл «Победу» из Хасавюрта — 1:0. Единственный гол на 81-й минуте забил Марат Абулашев.

В следующей стадии турнира «Легион» сыграет с «Ротором»

Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
23 авг, 16:00. Динамо (Махачкала)
Легион Динамо
1:0
Победа

Футбол
Кубок России
ФК Носта
ФК Уфа
0
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