«Уфа» в серии пенальти обыграла «Носту» в FONBET Кубке России

«Уфа» на своем поле одержала победу над «Ностой» в 1/16 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти, 3:1).

Основное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались хозяева. Голкипер «Уфы» Олег Баклов отразил три удара в серии.

В 1/8 финала «Уфа» встретится с победителем пары «Волга» Ульяновск — «Университет».

В другом матче «Легион» из Махачкалы дома обыграл «Победу» из Хасавюрта — 1:0. Единственный гол на 81-й минуте забил Марат Абулашев.

В следующей стадии турнира «Легион» сыграет с «Ротором»