«Динамо» Владивосток в серии пенальти обыграло «Иркутск» в FONBET Кубке России

Читать «СЭ» в

«Динамо» Владивосток в гостях одержало победу над «Иркутском» в 1/16 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти, 4:2).

«Динамо» завершало основное время встречи в меньшинстве — красную карточку на 80-й минуте получил Артем Терентьев.

В 1/8 финала владивостокцы сыграют с «Динамо» из Барнаула.

В параллельной встрече «Химик-Август» на своем поле обыграл «Зенит» из Пензы — 1:1 (пенальти, 4:3).

На 33-й минуте капитан хозяев поля Артем Бычков вывел свою команду вперед. Ответный гол на 51-й минуте записал на свой счет Максим Сергеев.

В следующей стадии турнира «Химик-Август» встретится с «Сатурном».