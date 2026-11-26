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Сегодня, 19:00
«Оренбург» победил «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Спартак» в четвертьфинале пути РПЛ проведет матчи с ЦСКА, а «Оренбург» будет играть против «Ростова».
«Спартак» проиграл «Оренбургу», но финишировал первым в группе А
90+6-я минута. Окончен матч в Оренбурге, где хозяева переиграли «Спартак» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Ренат Голыбин во втором тайме. «Оренбург» набрал 13 очков догнал «Спартак», но остался в группе вторым, поскольку на выезде проиграл крупнее (1:5). Красно-белые финишировали первыми в группе А, а «газовики» вышли в плей-офф пути РПЛ со второго места.
90+5-я минута. Солари досталось уже за пределами поля. Он в единоборстве пытался заработать угловой — не получилось.
90+1-я минута. Пять минут добавлено ко второму тайму. Из штрафной от души пробил Угальде — выше цели.
88-я минута. Думается, что минут пять судья компенсирует точно. Пауз хватало, в том числе после вмешательства ВАР.
87-я минута. Отмена пенальти — Васильев сыграл в мяч, а уже потом попал в Даку. Интрига сохраняется. Красно-белым нужно отыгрываться.
84-я минута. Контратаку справа развивал Солари, Даку открывался, но защитник его опередил. Лишь угловой.
82-я минута. Максименко в своей штрафной опередил на мяче Сивиса. Скидка следовала в свободную зону.
80-я минута. Оригинально разыграли мяч красно-белые, Угальде с острого угла делал пас — Дегтев перехватил.
77-я минута. Денисов заменен, на поле появился Солари. Ахметзянов также вот-вот внесет коррективы в игру.
76-я минута. Заключительная 15-минутка второго тайма побежала. Напомним, что при таком счете красно-белые сохранят первое место в группе.
72-я минута. Суматоха в штрафной площади хозяев. В частности, удар Угальде был заблокирован. Плотность — козырь хозяев.
Голыбин открыл счет в матче «Оренбурга» со «Спартаком»
66-я минута. ГОООЛ! 1:0. Голыбин принимает поздравления. Мяч влетел за шиворот Максименко. Вратарь не понял Бабича, а соперник этим грамотно воспользовался.
60-я минута. Саусь справа пробежал, навесил, а на дальней штанге пробил Парада — хозяева заблокировали.
55-я минута. Минатулаев навешивал на дальнюю штангу, Васильев пробил ногой — мимо. Уже слишком острый угол был.
54-я минута. Максименко снова оставляет ворота на замке. С центра штрафной в падении бил Поройков — из-под перекладины потащил голкипер.
53-я минута. Голыбин пробил головой после подачи со стандарта — Максименко надежен на последнем рубеже.
50-я минута. Минатулаев заработал право на опасный штрафной. Против него и были нарушены правила.
49-я минута. Поройков не очень удачный пас назад сделал — Дегтев мяч достал, но уже за лицевой.
48-я минута. Умяров из глубины забрасывал мяч на Угальде — несколько сильно. Ушел мяч за лицевую.
46-я минута. Возобновился матч в Оренбурге. Впереди второй тайм. Умяров и Угальде вышли на замену у гостей.
«Оренбург» и «Спартак» в первом тайме счет не открыли
45+2-я минута. 0:0 — итог первого тайма на стадионе «Газовик». Чаще с мячом возятся красно-белые, а контратаки хозяев более опасные. Посмотрим, что изменится после перерыва.
45-я минута. Хотулев протащил мяч до чужой штрафной площади, прострелил и заработал право на аут.
39-я минута. Силва теперь поборолся за мяч с Даку. Нет, с мотивацией на эту игру у команд проблем нет.
38-я минута. Голыбин в центре поля отчаянно боролся с Литвиновым. Друг друга держат футболисты. Никто не хочет уступать.
36-я минута. То ли бил, то ли простреливал с острого угла Парада — Дегтев перевел мяч за боковую.
32-я минута. Массалыга отработал в обороне на своей половине поля и оказался на газоне. Главное — атака соперника сорвана.
31-я минута. Нашлась работа для Максименко. Васильев пробил с метров 25-ти — Максименко лишь вторым касанием зафиксировал мяч. Был у хозяев шанс добить.
29-я минута. Момент! Пруцев справа прострелил, а Массалыга бил с центра штрафной — Дегтев среагировал.
27-я минута. ВАР в игру так и не вмешался, а значит, претензии Даку оснований не имели. Еще хорошо, что он карточку не получил за разговоры.
26-я минута. Падение Даку в чужой штрафной. Свисток судьи не звучит, но форвард настаивает на пенальти.
25-я минута. Ахметзянов активен у бровки. В такую прохладную погоду без энергичных движений никак нельзя.
21-я минута. Васильева сбили в метрах 22-х от ворот Максименко. Хозяева получили право на опасный стандарт.
20-я минута. Мяч в воротах хозяев после удара Джику, но только после фола. Голыбин пострадал в результате контакта с Ву.
17-я минута. Красно-белые предпочитают позиционные атаки. Неспешные. Скорости не хватает москвичам.
16-я минута. Стартовый отрезок встречи позади. Игра смотрится. Гости, действуя вторым номером, атакуют поострее.
15-я минута. Голыбин самоотверженно сыграл у лицевой, оставив мяч в поле. Еще и подачу умудрился сделать.
12-я минута. А теперь Савельев проявил себя в атаке. Чуть ли не первый удар в створ Максименко — вратарь закрыл ближний угол.
10-я минута. Денисов справа покатил мяч в штрафную — Саусю не хватило длины поля, чтобы дотянуться до мяча.
7-я минута. По-прежнему контроль мяча у красно-белых. До чужой штрафной они достаточно легко подбираются. Где удары?
6-я минута. Проникающий пас в штрафную на ход Массалыге — чересчур сильно. Никита так быстро не бегает.
2-я минута. Опасную атаку организовали гости в дебюте матча. Массалыга ворвался в штрафную, а пробить забыл. Точнее, защитники не позволили.
Матч «Оренбурга» и «Спартака» начался
1-я минута. Поехали! Встреча в Оренбурге стартовала. С центра поля мяч в игру ввели футболисты московской команды.
Стартовый состав «Спартака» на матч с «Оренбургом»
Стартовый состав: Максименко, Денисов, Джику, Ву, Парада, Фернандеш, Литвинов, Пруцев, Массалыга, Саусь, Даку.
Запасные: Помазун, Довбня, Бабич, Умяров, Мартинс, Зобнин, Солари, Маркиньос, Угальде, Зиньковский, Полех, Добродицкий.
Стартовый состав «Оренбурга» на матч против «Спартака»
Стартовый состав: Дёгтев, Хотулёв, Лукашов, Силва, Ведерников, Поройков, Васильев, Минатулаев, Касаджиков, Голыбин, Савельев.
Запасные: Овсянников, Коробов, Татаев, Паласиос, Пуэбла, Томпсон, Жезус, Рыбчинский, Сивис, Ценов, Гузина, Болотов.
«Оренбург» — «Спартак»: потери
У «Оренбурга» травмирован вратарь Максим Рудаков. Защитник Артем Касимов, а также хавбеки Егор Назаренко и Максим Пыхчеев не сыграют из-за перебора желтых карточек. У «Спартака» по состоянию здоровья не сыграют полузащитники Игорь Дмитриев и Даниил Зорин. Под вопросом появление хавбека Эсекьеля Барко.
«Оренбург» — «Спартак»: личные встречи
Последняя игра соперников состоялась в Москве 30 августа 2026-го. Тогда в матче РПЛ была ничья (1:1). Перед этим красно-белые выиграли четыре официальные встречи кряду с общим счетом 10:1. «Оренбург» в последний раз дома обыгрывал красно-белых 21 июля 2024-го в чемпионате (2:0).
Форма «Спартака» в Кубке России
Команда Хуана Карлоса Карседо в первом туре дома разгромила «Оренбург» (5:1), а потом на выезде уступила «Рубину» (1:1, 3:5 — по пенальти). Затем красно-белые дважды переиграли «Родину» (3:1 — дома и 4:2 — в гостях), а также на своем поле взяли реванш у казанцев (1:0).
Форма «Оренбурга» в Кубке России
Команда Ильдара Ахметзянова на старте турнира в гостях проиграла «Спартаку» (1:5), а потом на выезде разгромила «Родину» (4:1). В третьем туре «газовики» на своем поле уступили «Рубину» (1:1, 2:4 — по пенальти), потом разгромили казанцев в гостях (4:1). В пятом туре «Оренбург» дома переиграл «Родину» (2:1).
Где смотреть трансляцию матча «Оренбург» — «Спартак»
Матч «Оренбурга» и «Спартака» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Оренбург» — «Спартак»
Матч команд Ильдара Ахметзянова и Хуана Карлоса Карседо состоится в четверг, 26 ноября, в Оренбурге на стадионе «Газовик». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.
В четверг, 26 ноября, «Спартак» и «Оренбург» сыграют в заключительном шестом туре пути РПЛ Fonbet Кубка России.
Матч не имеет серьезного турнирного значения. Обе команды уже вышли в 1/4 финала пути РПЛ. У «Спартака» после пяти туров 13 очков, а у «Оренбурга» — 10. Чтобы «газовикам» финишировать в группе первыми, им нужно обыгрывать красно-белых с разницей в четыре мяча. Напомним, что в Москве «Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 5:1.
Но предстоящий матч важен в плане настроя на заключительные встречи сезона. У «Оренбурга» наметился спад — команда Ильдара Ахметзянова не забивает и не побеждает в трех официальных играх кряду. «Спартак» в двух последних турах РПЛ не впечатлил в матчах с «Акроном» (2:1) и махачкалинским «Динамо» (1:1).
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Оренбург» — «Спартак». Присоединяйтесь!