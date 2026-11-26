В четверг, 26 ноября, «Спартак» и «Оренбург» сыграют в заключительном шестом туре пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Матч не имеет серьезного турнирного значения. Обе команды уже вышли в 1/4 финала пути РПЛ. У «Спартака» после пяти туров 13 очков, а у «Оренбурга» — 10. Чтобы «газовикам» финишировать в группе первыми, им нужно обыгрывать красно-белых с разницей в четыре мяча. Напомним, что в Москве «Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 5:1.

Но предстоящий матч важен в плане настроя на заключительные встречи сезона. У «Оренбурга» наметился спад — команда Ильдара Ахметзянова не забивает и не побеждает в трех официальных играх кряду. «Спартак» в двух последних турах РПЛ не впечатлил в матчах с «Акроном» (2:1) и махачкалинским «Динамо» (1:1).

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Оренбург» — «Спартак». Присоединяйтесь!