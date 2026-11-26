«Динамо» — «Факел»: стартовые составы на кубковый матч

Московское «Динамо» и «Факел» объявили стартовые составы на матч Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 мск.

«Динамо»: Лещук, Дэвид, Осипенко, Скопинцев, Зайдензаль, Фомин, Миранчук, Окишор, Артур, Маринкин, Сергеев.

Запасные: Расулов, Лунев, Маричаль, Касерес, Рубенс, Бителло, Гутьеррес, Тюкавин, Гладышев.

«Факел»: Обухов, Эль-Мхассани, Журавлев, Юрганов, Магкеев, Тодорович, Нетфуллин, Багамаев, Гиоргобиани, Сутормин, Гнапи.

Запасные: Фролкин, Ковалев, Беляев, Клейтон, Якимов, Магомедов, Симонов, Турищев, Белайди.