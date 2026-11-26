«Динамо» — «Факел»: прямая трансляция матча Кубка России

«Динамо» и «Факел» сыграют в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 26 ноября. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

26 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» — «Факел» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 19.00 мск, за полчаса до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

«Динамо» в пяти матчах группового этапа набрало 9 очков, «Факел» — 6. Встреча команд в первом круге состоялась 5 августа в Воронеже и завершилась победой москвичей (1:0).

В 14-м туре чемпионата России команды также встречались в Воронеже. Бело-голубые одержали победу со счетом 2:1.