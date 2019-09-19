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Турбин рассудит КАМАЗ и «Спартак» в 1/16 финала Кубка, Волошин — «Енисей» и «Зенит»

22:07
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Стали известны арбитры и инспекторы на матчи 1/16 финала Олимп-Кубка России.

25 сентября (среда)

«Балтика» — «Локомотив»: судья — С.Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — А.Веретешкин (Санкт-Петербург), Р.Равилов (Саранск); инспектор — А.Лапин (Уфа).


«Торпедо» — «Крылья Советов»: судья — Е.Кукуляк (Калуга); ассистенты судьи — Р.Мухтаров (Петрозаводск), А.Линкин (Воронеж); инспектор — Ю.Чеботарев (Краснодар).

«Чертаново» — «Оренбург»: судья — А.Жабченко (Краснодар); ассистенты судьи — Р.Милюченко (Санкт-Петербург), Д.Колосков (Уфа); инспектор — С.Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Химки» — «Рубин»: судья — П.Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — А.Аверьянов (Москва), Д.Тарасов (Тамбов); инспектор — А.Гвардис (Калининград).

«Нижний Новгород» — «Краснодар»: судья — И.Сиденков (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Т.Калугин (Москва), А.Шимарыгин (Ленинградская область); инспектор — А.Колобаев (Москва).

«Шинник» — «Сочи»: судья — П.Шадыханов (Москва); ассистенты судьи — Д.Сафьян (Москва), А.Филипкин (Екатеринбург); инспектор — А.Румянцев (Санкт-Петербург).

«Факел» — «Арсенал»: судья — А.Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — А.Гурбанов (Краснодар), Р.Деушев (Москва); инспектор — Н.Голубев (Санкт-Петербург).

«Черноморец» — «Урал»: судья — А.Любимов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Е.Болховитин (Ленинградская область), Д.Петров (Астрахань); инспектор — В.Харламов (Москва).

«Алания» — ЦСКА: судья — И.Панин (Дмитров); ассистенты судьи — В.Назаров (Невинномысск), Р.Шекемов (Нальчик); инспектор — А.Гончар (Сочи).

«Чайка» — «Уфа»: судья — К.Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — А.Богданов (Верея), К.Большаков (Санкт-Петербург); инспектор — В.Шавейко (Москва).

КАМАЗ — «Спартак»: судья — Е.Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Н.Богач (Люберцы), С.Архипов (Ульяновск); инспектор — Ф.Эрзиманов (Московская область).

«Мордовия» — «Ростов»: судья — А.Амелин (Тула); ассистенты судьи — Н.Сейфетдинов (Казань), И.Князев (Курск); инспектор — А.Бутенко (Москва).

«Енисей» — «Зенит»: судья — Н.Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — В.Миневич (Смоленск), А.Чекалин (Воронеж); инспектор — Ю.Баскаков (Московская область).

«Томь» — «Тамбов»: судья — А.Матюнин (Москва); ассистенты судьи — А.Болотенков (Москва), А.Приходько (Москва); инспектор — Т.Безубяк (Санкт-Петербург).

СКА — «Ахмат»: судья — А.Фролов (Москва); ассистенты судьи — Д.Березнов (Москва), М.Ковалев (Реутов); инспектор — А.Иванов (Кострома).

«Луч» — «Динамо»: судья — А.Анопа (Благовещенск); ассистенты судьи — А.Лунев (Новосибирск), М.Иванов (Кострома); инспектор — Н.Фролов (Раменское).

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210584

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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