«Три из трех в этом году». Эмоции Дзюбы в раздевалке «Зенита» после победы над «Спартаком»
22:22
Официальный Twitter «Зенита» опубликовал видео из раздевалки команды после победы над «Спартаком» (2:1) в матче полуфинала Кубка России. Форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба прокомментировал итог встречи.
— Важнейшая. Три из трех в этом году (речь идет о победах «Зенита» над «Спартаком» в текущем сезоне), — сказал Дзюба на видео, которое опубликовано в Twitter «Зенита».
Во встрече 8-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле проиграл питерцам со счетом 0:1. В матче 18-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл красно-белых — 1:0.
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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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