Тренер «Велеса»: «Наши игроки почувствовали, что могут играть на равных с командой РПЛ»

Тренер «Велеса» Дмитрий Безняк остался доволен игрой команды в кубковом матче против «Урала» (1:3), несмотря на поражение.

— Мы считаем, что мы провели достаточно качественный матч, — цитирует тренера сайт «Урала». — Мы оказали достаточно серьезное сопротивление команде премьер-лиги, которая против нас вышла оптимальным составом. Забили хороший гол. Старались играть первым номером, доминировали на поле. То, что было в конце игры, последние 15 минут, это уже пусть разбираются судейские органы. Мы считаем, что в концовке судья был на стороне «Урала».

— Насколько важно было провести хороший матч с командой премьер-лиги, чтобы в дальнейшем в чемпионате продолжить уверенно играть?

— Нам каждая игра важна. Тем более с командой премьер-лиги. Наши игроки почувствовали в себе уверенность, силы, что они могут играть на равных с командой РПЛ. Поэтому, конечно, эта игра была очень важна. Главный тренер поблагодарил ребят после игры. Они молодцы сегодня.