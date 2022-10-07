«Карпин, конечно, с этим не согласен!» Тренер «Ростова» отреагировал на материал «СЭ»

Карпин иронично отреагировал на публикацию «СЭ» о судействе в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своем Telegram-канале отреагировал на статью «СЭ» о судействе в матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Ахматом» (1:3). Игра прошла 29 сентября в Грозном.

«Удар игрока «Ростова» — фол, удар в голову ростовчанина — случайность. Карпин с этим согласен? Карпин, конечно, с этим не согласен!» — написал Карпин, прикрепив ссылку на материал «СЭ».

На 79-й минуте матча «Ахмат» — «Ростов» в ходе голевой атаки грозненцев, завершившейся голом Олейникова, футболист «Ахмата» Владислав Камилов отвесил подзатыльник ростовчанину Даниле Глебову и тут же пробил по воротам. После этого Олейников успешно сыграл на добивании и забил победный мяч.