Карпин о матче со «Спартаком»: «Игра не понравилась. Победили — хорошо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в первой игре 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— За счет чего удалось выиграть, и что хотелось бы улучшить в дальнейших матчах?

— Не считаю, что после долгой паузы мы выиграли здесь. Улучшать надо все. Игра не понравилась. Победили — хорошо. Результат был важен — выиграли. Кубковый матч, который ничего не значит, три очка не дают, а впереди — ответная игра. «Спартак» мы еще не прошли, так что улучшать надо многие вещи.

— С чем были связны замены? Они были вынужденными?

— Замена Осипенко планировалась. Жбанова поменяли из-за карточки, но в целом и его мы тоже хотели убрать с поля пораньше — у него не так много матчей. Комличенко тоже собирались менять минуте на 60-й.

— Отраженный пенальти — это работа Кафанова?

— А когда вратари не берут удары — это значит, не работают что ли с вратарями?

— Учитывали ли вы победу «Спартака» в дерби с ЦСКА при подготовке к сегодняшней игре?

— А как это можно учитывать? Состав мы узнали за час до игры. Что тут можно скорректировать или поменять? Какой был план, такой и остался.

— В РПЛ у «Ростова» все не так хорошо. Значит ли, что Кубок сейчас в приоритете?

— Приоритет — нет. Вы состав видели? Можно выиграть Кубок и вылететь в первую лигу. Точно не приоритет.

Ответный матч в Ростове пройдет 27 ноября.