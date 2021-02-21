Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Сочи» (1:2) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу подвел итоги встречи. Игра прошла в Краснодаре 21 февраля.

«Результат — самое главное в футболе, какие бы не находили оправдания сейчас. Не выполнили задачи — бороться за трофей. Мало зон было, настоящая кубковая борьба. Дело в мелочах. Плохо справились, мало подбирали мячей. Эти мелочи выявились в пропущенные мячи. Концовку второго тайма провели хорошо. Нельзя давать фору такому сопернику, как «Сочи». Сегодня меньше вопросов, как в матче с загребским «Динамо». Нужно улучшать игру в обороне», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч ТВ».