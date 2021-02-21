Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Тренер «Краснодара» Мусаев — о «Сочи»: «Нельзя давать фору такому сопернику»

19:11
Теги:

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Сочи» (1:2) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу подвел итоги встречи. Игра прошла в Краснодаре 21 февраля.

«Результат — самое главное в футболе, какие бы не находили оправдания сейчас. Не выполнили задачи — бороться за трофей. Мало зон было, настоящая кубковая борьба. Дело в мелочах. Плохо справились, мало подбирали мячей. Эти мелочи выявились в пропущенные мячи. Концовку второго тайма провели хорошо. Нельзя давать фору такому сопернику, как «Сочи». Сегодня меньше вопросов, как в матче с загребским «Динамо». Нужно улучшать игру в обороне», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Краснодар — Сочи

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир