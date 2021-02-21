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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Николич: «Локомотиву» нужен был сбор. Мы играли лучше, чем в первой части сезона"

19:11
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Тамбовом» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (3:0). По словам специалиста, команде под его руководством не хватало полноценных сборов.

«Я долго здесь, уже 9 месяцев. Но у нас были только игры и поездки. Были травмы, перестройка команды, трансферы. Нам нужен был сбор. И сегодня мы играли лучше, чем в первой части сезона. Надо продолжить в том же духе», — сказал Николич в эфире «Матч Премьер».

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