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Сегодня, 16:38

Дьяков связал победу 2DROTS над кировским «Динамо» с низким уровнем второй лиги

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Экс-игрок сборной России Виталий Дьяков в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу 2DROTS над кировским «Динамо» (2:0) в 1/64 финала FONBET Кубка России.

«Кировское «Динамо» — это команда второй лиги. А вторая лига у нас это вообще... Колоссальная пропасть между второй и первой лигой. Я играл против таких футболистов, как Веретенников. Тогда уровень был приличный. Сейчас, по мне, это полнейшая утопия. Вторую лигу убил переход с системы осень-весна на весна-осень», — сказал Дьяков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Дьяков считает, что 2DROTS могут обыграть команду ФНЛ.

«Это конечно, ступень повыше. Но если попадется команда из первой восьмерки ФНЛ, то будет тяжело. Но с командой из второй части таблицы будут шансы зацепиться. Не надо думать, что 2Drots — медиакоманда, что играют какие-то блогеры. У пацанов сборы, они тренируются каждый день. И ЦСКА они обыгрывали. Командам ФНЛ не стоит ждать легкой игры с ними», — добавил Дьяков.

Команды сыграли на поле, которое было специально уложено в поселке Белокаменка Мурманской области, находящемся на берегу Баренцева моря.

В следующей стадии 2DROTS встретятся с командой первой лиги — соперник определится по итогам жеребьевки.

Виталий Дьяков
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Динамо (Киров)
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2DROTS обыграли кировское «Динамо» в 1/64 финала FONBET Кубка России
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