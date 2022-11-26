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Сегодня, 15:36

«Торпедо» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Торпедо» и «Урал» объявили составы на матч 6-го тура Кубка России.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Шапич, Кожемякин, Смольников, Енин, Нетфуллин, Чурич, Караев, Каймаков, Лаптев.

Запасные: Бондарь, Кутепов, Ле Таллек, Орехов, Роганович, Султонов, Симонян, Рейхмен, Лебеденко, Коста, Турищев.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бегич, Кулаков, Гогличидзе, Сиссе, Ранджелович, Газинский, Егорычев, Бикфалви, Каштанов.

Запасные: Алексеев, Быковский, Мамин, Сунгатулин, Железнов, Эмерсон, Шатов, Юшин, Татаринов.

Матч «Торпедо» — «Урал» состоится сегодня, 26 ноября. Начало — в 16.00 по московскому времени. В это же время пройдет другой матч группы D «Сочи» — ЦСКА.

«Урал» лидирует в группе D перед последним туром с 11 очками. ЦСКА идет на второй строчке с 10 очками, «Торпедо» — третий с 7 очками. «Сочи» занимает последнее, четвертое место с 2 очками и уже лишился шансов на выход в плей-офф Кубка России.

Кубок России. Группа D
26 нояб, 16:00. Лужники. Спортивный городок (Москва)
Торпедо М
Урал

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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29%

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27%

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Зенит
Спартак

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ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
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Испания
Германия

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П2

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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