Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 22:18

Павлюченко поздравил «Спартак» с победой в БЕТСИТИ Кубке России

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что московский клуб провалил сезон в Тинькофф РПЛ, но исправил положение победой в БЕТСИТИ Кубке России.

29 мая «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1 и стал обладателем Кубка России.

«На самом деле мне очень сильно понравился финал, если брать атмосферу, — сказал Павлюченко. — Полный стадион болельщиков, они пели и танцевали, как будто не финал Кубка России, а финал чемпионата мира сегодня проходил, поэтому впечатлен. Это был матч двух достойных и играющих команд, поэтому увидели три забитых мяча».

«Хочу поздравить красно-белых с победой. Команда долго к этому шла, давно не выигрывали трофеев, чемпионат провалили, но исправились в финале Кубка России. «Динамо» дало хороший бой, наверное, не их день, не повезло, что не забили пенальти. Финал достойный, показали отличный футбол, я думаю, что всем, кто был на стадионе, понравилось», — добавил Павлюченко.

Источник: https://tass.ru/sport/14764041
Роман Павлюченко
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Слезы Соболева, счастье Максименко. «Спартак» спас 100-летний юбилей победой в Кубке России
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
«Динамо» сделало предложение Николичу
Каррера поздравил «Спартак» с победой в финале БЕТСИТИ Кубка России
Степашин подвел поражения «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака»
Ари: «Победа в БЕТСИТИ Кубке России по футболу очень важна для «Спартака»
Семшов считает, что Шварц не остался бы в «Динамо» даже в случае победы в Кубке России
«Торпедо» поздравил «Спартак» с победой в БЕТСИТИ Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» спел «Знаешь ли ты» с певицей МакSим после победы в БЕТСИТИ Кубке России

«Торпедо» поздравил «Спартак» с победой в БЕТСИТИ Кубке России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости