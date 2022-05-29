Павлюченко поздравил «Спартак» с победой в БЕТСИТИ Кубке России

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что московский клуб провалил сезон в Тинькофф РПЛ, но исправил положение победой в БЕТСИТИ Кубке России.

29 мая «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1 и стал обладателем Кубка России.

«На самом деле мне очень сильно понравился финал, если брать атмосферу, — сказал Павлюченко. — Полный стадион болельщиков, они пели и танцевали, как будто не финал Кубка России, а финал чемпионата мира сегодня проходил, поэтому впечатлен. Это был матч двух достойных и играющих команд, поэтому увидели три забитых мяча».

«Хочу поздравить красно-белых с победой. Команда долго к этому шла, давно не выигрывали трофеев, чемпионат провалили, но исправились в финале Кубка России. «Динамо» дало хороший бой, наверное, не их день, не повезло, что не забили пенальти. Финал достойный, показали отличный футбол, я думаю, что всем, кто был на стадионе, понравилось», — добавил Павлюченко.