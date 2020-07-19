«Химки» в Instagram опубликовали фото из раздевалки после победы в полуфинале Кубка России над «Уралом» (3:1).

— Только вперед — ни шагу назад! — говорится в сообщении.

В финале Кубка России подмосковный клуб встретится с победителем пары «Зенит» — «Спартак».