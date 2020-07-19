«Только вперед — ни шагу назад». «Химки» опубликовали фото из раздевалки после выхода в финал Кубка России
15:52
«Химки» в Instagram опубликовали фото из раздевалки после победы в полуфинале Кубка России над «Уралом» (3:1).
— Только вперед — ни шагу назад! — говорится в сообщении.
В финале Кубка России подмосковный клуб встретится с победителем пары «Зенит» — «Спартак».
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