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«Только вперед — ни шагу назад». «Химки» опубликовали фото из раздевалки после выхода в финал Кубка России

15:52
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«Химки» в Instagram опубликовали фото из раздевалки после победы в полуфинале Кубка России над «Уралом» (3:1).

— Только вперед — ни шагу назад! — говорится в сообщении.

В финале Кубка России подмосковный клуб встретится с победителем пары «Зенит» — «Спартак».

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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