Тихонов заявил, что не удивится победе «Урала» над «Спартаком» в полуфинале Кубка России

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча красно-белых с «Уралом» в рамках FONBET Кубка России.

«Сейчас «Спартак» не в лучшем психологическом состоянии. К тому же команде будет не хватать Промеса. Мы симпатизируем «Уралу», который сейчас показывает добротный футбол. И не удивимся, если «Урал» выиграет», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

Матч между «Спартаком» и «Уралом» пройдет во вторник, 4 апреля, в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени. Первая игра команд в полуфинале FONBET Кубка России завершилась вничью (1:1).