Билялетдинов прогнозирует победу «Спартака» в полуфинальном матче Кубка России с «Уралом»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча красно-белых с «Уралом» в FONBET Кубке России.

«Хочется увидеть яркую игру. Да, у «Спартака» есть потери. Но я бы поставил в этом матче все равно на «Спартак». Думаю, если команды покажут красивый футбол и «Спартак» выиграет, все получат удовольствие. Ведь даже в случае поражения команда остается в турнире и будет выступать в Пути регионов», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Уралом» пройдет во вторник, 4 апреля, в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени. Первая игра команд в полуфинале FONBET Кубка России завершилась вничью (1:1).