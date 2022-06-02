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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 17:00

Тихонов раскритиковал Умярова за слова о пенальти Фомина

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на слова полузащитника Наиля Умярова, который рассказал, как пытался помешать Даниилу Фомину в момент пробития решающего пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России (2:1).

«Это не нормально. За это можно было и... В общем, расстроиться можно из-за этого. Так нельзя делать. Ты с этим человеком делаешь одно дело — только в разных командах. Подлостью не назвать, но это не по-мужски. Непорядочно. Я понимаю, ты очень хочешь выиграть, любыми способами. Но выиграй на футбольном поле, по-футбольному! Ты же представляешь, что у человека на душе в такой момент — ему и так плохо.

У нас так никогда не делали. Другое время было», — приводит слова Тихонова Sport24.

«Спартак» победил "Динамо" в финале БЕТСИТИ Кубка России. Команда сыграет с «Зенитом» в Суперкубке-2022. Игра планируется на 9 июля.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-02-eto-neporyadochno-za-eto-mozhno-i-tikhonov-raskritikoval-povedeniye-umyarova-meshavshego-bit-penalti-fominu

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Лига наций A
Испания
Португалия

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
Андрей Тихонов
Даниил Фомин
Наиль Умяров
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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