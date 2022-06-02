Тихонов раскритиковал Умярова за слова о пенальти Фомина

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на слова полузащитника Наиля Умярова, который рассказал, как пытался помешать Даниилу Фомину в момент пробития решающего пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России (2:1).

«Это не нормально. За это можно было и... В общем, расстроиться можно из-за этого. Так нельзя делать. Ты с этим человеком делаешь одно дело — только в разных командах. Подлостью не назвать, но это не по-мужски. Непорядочно. Я понимаю, ты очень хочешь выиграть, любыми способами. Но выиграй на футбольном поле, по-футбольному! Ты же представляешь, что у человека на душе в такой момент — ему и так плохо.

У нас так никогда не делали. Другое время было», — приводит слова Тихонова Sport24.

«Спартак» победил "Динамо" в финале БЕТСИТИ Кубка России. Команда сыграет с «Зенитом» в Суперкубке-2022. Игра планируется на 9 июля.