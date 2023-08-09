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Сегодня, 12:40

Тихонов назвал сумасшедшим матч «Спартак» — «Пари НН»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от победы красно-белых над «Пари НН» (5:4) во 2-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Для болельщиков, для простых людей матч отличный. Такая сумасшедшая интрига, столько голов, незасчитанный гол «Спартака» и сразу пенальти. Конечно, красно-белые напряглись, когда проигрывали. Были основные футболисты, которые решили задачу. Матч сумасшедший, отличный!» — сказал Тихонов «СЭ».

«Спартак» набрал 6 очков и возглавил группу D. «Пари НН» с 2 очками — на втором месте.

В следующей игре Кубка красно-белые дома примут «Динамо» 29 августа. «Пари НН» также дома сыграет с «Краснодаром» 29-го числа.

Андрей Тихонов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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