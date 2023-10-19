Талалаев: «Химки» идут к тому, чтобы над любым соперником доминировать на поле»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Уфой» (1:0) в матче 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«Обыграли серьезного соперника, готовились с полной отдачей. Поэтому не рискнули дать шанс молодежи, которую планировали наиграть. Первый тайм смотрел с трибуны — мне игра не понравилась! Не люблю, когда моя команда не создает моменты у чужих ворот. После перерыва внесли коррективы, стало больше моментов у ворот соперника, но и у наших ворот было опасно.

Ребят поблагодарил за самоотдачу. Они четко понимают, что Кубок — трофей, но мы идем шаг за шагом. Идем к тому, чтобы над любым соперником доминировать на поле. Следующей задачей будет обыграть команду, которая достанется нам на жеребьевке 20 октября», — приводит пресс-служба клуба слова Талалаева.

Соперник «Химок» по следующей стадии турнира определится по итогам жеребьевки.