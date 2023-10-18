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Сегодня, 23:10

Полузащитник «Химок» Нетфуллин прокомментировал победу над «Уфой» в Кубке России

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Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин прокомментировал для «СЭ» победу над «Уфой» (1:0) в матче 5-го раунда пути регионов FONBET Кубка России.

«Это кубок. Все прекрасно знают, что отдельно взятая команда может собраться на одну игру. Неважно, какого она уровня. Такие команды тем более могут собраться. Да, может, им не хватило мастерства в завершающей стадии. Мы знали, как будет действовать «Уфа», соответственно, настраивались на тяжелый бой. Хорошо, что выиграли в такой игре. Верю ли в то, что «Химки» смогут обыграть команду РПЛ в Кубке России? Во-первых, нужно пройти еще одну стадию. Пока еще не знаю, куда выпадет жребий. Но я так понимаю, это будет выездная игра. Нужно на нее также выходить и стараться выигрывать, а там уже будем думать о дальнейшем», — сказал Нетфуллин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Соперник «Химок» по следующей стадии турнира определится по итогам жеребьевки.

Кубок России
ФК Уфа
ФК Химки
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