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Сегодня, 15:00

«Акрон» — «Шинник»: прямая трансляция матча Кубка России

«Акрон» сыграет с «Шинником» в Кубке России 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дмитрий Гузь (ФК «Шинник»).
Фото ФК «Шинник»

«Акрон» сыграет с «Шинником» в 5-м раунде FONBET Кубка России пути регионов 19 октября, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Акрон» — «Шинник» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 16.25 мск. Также встреча будет доступна на онлайн-сервисе «Кинопоиск» (по платной подписке).

В истории личных встреч команды встречались четырежды и обыгрывали друг друга по два раза — 2-2.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
19 окт, 16:30. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
Шинник

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны в разделе нашего сайта

Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Шинник
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