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29 мая 2025, 15:14

Сутормин — о суперфинале Кубка России: «Нам нужно подойти в полной боевой готовности к матчу с ЦСКА»

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин прокомментировал предстоящий матч суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА.

«ЦСКА — хорошая команда, они показывают хороший футбол, на ходу этой весной. Думаю и надеюсь, что финал получится интересным. Нам нужно подойти в полной боевой готовности к этому матчу. Финал Пути РПЛ с «Зенитом», конечно, смотрел. ЦСКА правда молодцы! Показали хороший футбол, отыгрались и прошли по пенальти. У «Зенита» был хороший гандикап, но, как видим, им этого не хватило», — цитирует футболиста Legalbet.ru.

Матч между командами пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: Legalbet.ru
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Алексей Сутормин
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Кубок России
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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