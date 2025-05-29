РФС показал мяч Суперфинала Кубка России «Ростов» — ЦСКА

В Суперфинале FONBET Кубка России «Ростов» и ЦСКА сыграют мячом «Меридиан. Время России».

«Мяч создан техническим партнером Российского футбольного союза (РФС) — отечественной компанией Jogel. С сезона-2025/26 «Меридиан. Время России» станет официальным мячом всего турнира — самого масштабного по географии футбольного соревнования в мире. На мяче изображены 11 часовых поясов — символ того, что в России в футбол играют 24 часа в сутки», — говорится в заявлении РФС.

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.