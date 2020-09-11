РФС в своем Telegram-канале опубликовал судейские назначения на матчи элитного раунда Бетсити Кубка России.

Встречу группы 2 «Родина» — «Спартак» обслужит Антон Фролов из Москвы. Его помощниками станут Дмитрий Даниленко и Андрей Кривозубов.

Ранее стало известно, что данная встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена». Игра состоится 16 сентября, начало — в 19.00 (мск).

Остальные назначения арбитров можно посмотреть в Twitter РФС:

?? 15 сентября стартует элитный раунд Бетсити Кубка России. Вот расписание матчей и бригады арбитров.

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Точное время игры «Cалюта» и «Арсенала» определится позднее. Часовой пояс на изображениях — мск. pic.twitter.com/s8vtGUNTIy — РФС (@rfsruofficial) September 11, 2020

Полное расписание матчей 1-го тура элитного раунда Кубка:

15 сентября (вторник)

«Зенит Иркутск» — «Химки»

Иркутск. Стадион «Труд». 18:00.

16 сентября (среда)

«Ленинградец» — «Уфа»

Рощино. Стадион «Рощино». 13:00.

«Машук-КМВ» — «Тамбов»

Пятигорск. Стадион «Центральный». 16:00.

«Волга» — «Урал»

Ульяновск. Стадион «Труд». 18:00.

«Звезда Пермь» — «Сочи»

Пермь. Стадион «Звезда». 19:00.

«Родина» — «Спартак»

Москва. Стадион «Открытие Арена». 19:00.

«Черноморец» — «Рубин»

Новороссийск. Стадион «Черноморец». 19:00.

17 сентября (четверг)

«Знамя» — «Ахмат»

Ногинск. Стадион «Знамя». 15:00.

23 сентября (среда)

«Салют Белгород» — «Арсенал»

Белгород. Стадион «Арсенал».

«Динамо Ставрополь» — «Ротор»

Ставрополь. Стадион «Динамо». 19:00.

* В расписании указано местное время.