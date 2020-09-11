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Антон Фролов будет судить матч Кубка «Родина» — «Спартак»

18:40
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РФС в своем Telegram-канале опубликовал судейские назначения на матчи элитного раунда Бетсити Кубка России.

Встречу группы 2 «Родина» — «Спартак» обслужит Антон Фролов из Москвы. Его помощниками станут Дмитрий Даниленко и Андрей Кривозубов.

Ранее стало известно, что данная встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена». Игра состоится 16 сентября, начало — в 19.00 (мск).

Остальные назначения арбитров можно посмотреть в Twitter РФС:

Полное расписание матчей 1-го тура элитного раунда Кубка:

15 сентября (вторник)
«Зенит Иркутск» — «Химки»
Иркутск. Стадион «Труд». 18:00.

16 сентября (среда)
«Ленинградец» — «Уфа»
Рощино. Стадион «Рощино». 13:00.

«Машук-КМВ» — «Тамбов»
Пятигорск. Стадион «Центральный». 16:00.

«Волга» — «Урал»
Ульяновск. Стадион «Труд». 18:00.

«Звезда Пермь» — «Сочи»
Пермь. Стадион «Звезда». 19:00.

«Родина» — «Спартак»
Москва. Стадион «Открытие Арена». 19:00.

«Черноморец» — «Рубин»
Новороссийск. Стадион «Черноморец». 19:00.

17 сентября (четверг)
«Знамя» — «Ахмат»
Ногинск. Стадион «Знамя». 15:00.

23 сентября (среда)
«Салют Белгород» — «Арсенал»
Белгород. Стадион «Арсенал».

«Динамо Ставрополь» — «Ротор»
Ставрополь. Стадион «Динамо». 19:00.
* В расписании указано местное время.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/212252

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