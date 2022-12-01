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Сегодня, 15:17

Стал известен состав команды Пути регионов на Матч звезд Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пресс-служба Кубка России объявила состав команды Пути регионов на Матч звезд турнира.

В список вошли 14 футболистов, главным тренером будет Заур Тедеев («Алания»).

Состав команды Пути регионов:

Артем Ковешников («Торпедо» Владимир), Александр Маменко («Амкал»), Никита Бабич («Темп»), Рустам Базитдинов («Текстильщик» Иваново), Дмитрий Великородный («Звезда» Санкт-Петербург), Владимир Марухин («Акрон»), Кантемир Нахушев («СтавропольАгроСоюз»), Андрей Никитин («Уфа»), Артем Поликарпов («Сахалинец»), Алексей Гасилин («Амкал»), Павел Кудряшов («Томь»), Даниил Лопатин («Динамо» Брянск), Даниил Наговицын («Зенит» Ижевск), Дзамболат Тигиев («СтавропольАгроСоюз»).

Матч звезд Кубка России между командами Пути регионов и Пути РПЛ пройдет 3 декабря в формате «5х5». Игру проведут в два тайма по 15 минут. После этого состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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