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Сегодня, 15:34

Объявлен состав команды Пути РПЛ на Матч звезд Кубка России. Газзаев будет главным тренером

Иван Торопцев
Корреспондент
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Валерий Газзаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пресс-служба Кубка России объявила состав команды Пути РПЛ на Матч звезд Кубка России.

В список вошли 16 футболистов, главным тренером будет Валерий Газзаев.

Состав команды Пути РПЛ:

Ризван Ташаев («Ахмат»), Даниил Худяков («Локомотив»), Егор Сорокин («Краснодар»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Александр Коваленко («Крылья Советов»), Алексей Миронов («Ростов»), Равиль Нетфуллин («Торпедо»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Квинси Промес («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Сутормин («Зенит»), Матвей Ивахнов («Факел»), Иван Игнатьев («Локомотив»), Алексей Каштанов («Урал»), Павел Мелешин («Спартак»), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»).

Матч звезд Кубка России между командами Пути регионов и Пути РПЛ пройдет 3 декабря в формате «5х5». Игру проведут в два тайма по 15 минут. После этого состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.

Ранее был объявлен состав команды Пути регионов.

Футбол
Кубок России
Валерий Газзаев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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